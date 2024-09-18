Ольга Бузова стала мамой: «У меня сын»

Ольга Бузова в очередной раз удивила общественность своими яркими откровениями. Артистка устроила презентацию своей новой песни в русском стиле Made in Russia, ну и, конечно, после исполнения поделилась с журналистами некоторыми подробностями своей жизни.
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