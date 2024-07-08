Орбан встретился с Си Цзиньпином и отправился США

Венгрия всего восемь дней назад начала председательствовать в Совете ЕС, а её премьер-министр Виктор Орбан уже совершил визиты в Россию и Украину, встретившись с президентам Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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