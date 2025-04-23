Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Всё случится этой весной»: приемник Ванги рассказал о том, что ждёт Путина уже в самое ближайшее время

«Всё случится этой весной»: приемник Ванги рассказал о том, что ждёт Путина уже в самое ближайшее время

Интересная жизнь с Vera Star Когда Ванга была ещё жива, её скромный домик в болгарском поселении Рупите ежедневно притягивал нескончаемый поток паломников.

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