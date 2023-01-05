Игрока из лиги Новой Аквитании дисквалифицировали на 25 лет. Он избил судью кулаками и ногами – возможно, за расизм

Игрока из лиги Новой Аквитании дисквалифицировали на 25 лет. Новая Аквитания – регион Франции, созданный в соответствии с территориальной реформой французских регионов 2014 года в результате объединения регионов Аквитания, Лимузен и Пуату-Шаранта.
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