В Смоленске средняя стоимость квартиры в новостройке составила 5,6 млн рублей

Больше других смолян интересуют трех- и двухкомнатные квартиры Интерес потенциальных покупателей к квартирам в новостройках увеличился в Смоленске на 15% в начале текущего года по сравнению с декабрем 2024-го.
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