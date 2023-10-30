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Закон, порядок, государство

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В центре снайпинга ВВО завершается очередной курс обучения снайперов

В центре снайпинга ВВО завершается очередной курс обучения снайперов

Основной упор в подготовке был сделан на способы действий снайперов с учетом отечественного и зарубежного боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

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