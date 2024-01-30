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Мировое обозрение

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В Пентагоне обсудили наращивание производства вооружения для Украины

В Пентагоне обсудили наращивание производства вооружения для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг провели накануне встречу, в ходе которой обсудили увеличение производства вооружения для восполнения собственных запасов и оказания дальнейшей помощи Украине.

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