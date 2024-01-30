В Пентагоне обсудили наращивание производства вооружения для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг провели накануне встречу, в ходе которой обсудили увеличение производства вооружения для восполнения собственных запасов и оказания дальнейшей помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии