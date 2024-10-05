Лукашенко: белорусам нужен только мир

Политика как она есть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в празднике, посвященном сбору урожая. В ходе прошедшего в Микашевичах мероприятия глава государства обратился к белорусам с призывом выстоять, не допустить, чтобы страна стала полем битвы, пишет БЕЛТА.