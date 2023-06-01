Аргументы и Факты

48 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    Наш человек!-:)))Орбан признался, ...
  • Александр Лагуткин
    Уничтожать нужно, а не отбрасывать!В Сети появились ...
  • Уфимцев я
    Я стесняюсь спросить, а где же господин хороший песков обучался? Или как мимо такого большого чиновника прошла информ...Песков: опыт план...

Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter

Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter

Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети.Бизнесмен прокомментировал сообщение T(w)itter Daily News о том, что нынешнее название сервиса и логотип в виде синей птички может сменить буква Х.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх