Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter

Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети.Бизнесмен прокомментировал сообщение T(w)itter Daily News о том, что нынешнее название сервиса и логотип в виде синей птички может сменить буква Х.
Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети.Бизнесмен прокомментировал сообщение T(w)itter Daily News о том, что нынешнее название сервиса и логотип в виде синей птички может сменить буква Х.
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