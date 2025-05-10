Google Карты на iPhone научились распознавать места по фото

Google выпустила обновление для пользователей сервиса Карты на iPhone, которое принесло новую функцию, использующую ИИ Gemini для распознавания мест на фото пользователей и автоматического добавления их на карту.
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