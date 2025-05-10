Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    Сначала придумали "преступления", а теперь решили их расследовать и предать суду "зачинщиков". А там ли ищут преступн...Каллас понадеялас...
  • Владимир Морж
    Ну, приехал бы Зеленский и принял участие в параде, если украинский народ принимал участие в Победе.😱МИД Украины выраз...
  • F I
    дичьСтарец сообщил, ч...

Google Карты на iPhone научились распознавать места по фото

Google Карты на iPhone научились распознавать места по фото

Google выпустила обновление для пользователей сервиса Карты на iPhone, которое принесло новую функцию, использующую ИИ Gemini для распознавания мест на фото пользователей и автоматического добавления их на карту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А они всё для шпионажа длают,всё!
Ответить
12 час.
Eduard
Умны часы за вами следят каждый шаг высчитывают,рано или поздно вас убьют!
Ответить
12 час.
наверх