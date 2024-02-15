Жителей Дягилева оповестили о проведении антитеррористической тренировки

Учение пройдёт в четверг, 15 февраля, с 15:00 до 18:00. Местных жителей попросили не волноваться, так как тренировка проводится «в рамках обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности военных объектов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии