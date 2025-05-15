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Представители организации «Отцы рядом» предложили изменить правила развода

Представители организации «Отцы рядом» предложили изменить правила развода

Общественники из организации «Отцы рядом» обратились к главе комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной с инициативой закрепить понятие «интересы ребенка».

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