15+ человек столкнулись с чем-то неожиданным и впали в легкий ступор

Мы так привыкли к повседневной суете, что совсем перестали замечать поразительные вещи вокруг нас. Например, простое дерево бонсай, у которого ветки растут в виде шестиугольников, обычная ржавчина, похожая на произведение искусства, или же странная этикетка на любимом бюстгальтере.
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