Прогноз: выборы 2026 года снова изменят политический ландшафт России

Российским политикам стоит обратить внимание на выборы в Государственную думу в 2026 году: партийная система страны продолжает эволюционировать, и новые изменения произойдут на выборах в парламент, а не на президентской кампании этого года.
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