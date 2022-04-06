Рангник будет консультировать «МЮ» в среднем 6 дней в месяц со следующего сезона (Daily Mail)

Стали известны характер и периодичность работы Ральфа Рангника в «МЮ» со следующего сезона. По условиям нового двухлетнего контракта, всего нынешний главный тренер манкунианцев будет консультировать клуб 144 дня, в среднем 6 дней в месяц, сообщает Daily Mail.

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