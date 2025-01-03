Над регионами РФ сбиты за ночь 22 беспилотника ВСУ

Больше всего БПЛА — 10 — были сбиты над территорией Брянской области.Pr Scr vk.com/milРоссийские силы ПВО в ночь на 3 января уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.
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