Шестеркин стал 2-й звездой дня в НХЛ

Игорь Шестеркин стал 2-й звездой дня в НХЛ. Российский вратарь «Рейнджерс» сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив все 30 бросков по своим воротам в матче с «Питтсбургом» (3:0).

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