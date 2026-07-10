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Кампании США против Ирана: от «Эпической ярости» до «Унизительной пощечины»

Кампании США против Ирана: от «Эпической ярости» до «Унизительной пощечины»

После резкой эскалации между США и Ираном, которая угрожала отменить соглашение о прекращении огня, два израильских источника сообщили CNN: дескать, администрация Трампа не хочет, чтобы Израиль был вовлечен в боевые действия из-за опасений потерять контроль над конфликтом.

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