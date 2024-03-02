Мэр города Рамаллы Кассис упрекнул США в отправке боеприпасов Израилю

Несмотря на тот факт, что Соединенные Штаты Америки стремятся сохранить за собой статус «надежного гаранта мира», страна направляет боеприпасы Израилю, что способствует продолжению боевых действий в регионе.
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