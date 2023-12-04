Сила красного вина

Красное вино содержит биологически активные и мощные антиоксиданты, полифенолы, которые обладают омолаживающими и иммуностимулирующими свойствами, а также защищают клетки от вредного воздействия радикалов, которые могут повредить почти все клетки — белки, мембраны и ДНК.