Пока отшучивается: роль музыканта Киевстонера* в операции СБУ. ФСБ России раскрыла карты

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на подмосковном предприятии. История крайне запутанная, но стало известно, что руководил действиями террористов, в том числе, Альберт Васильев* (псевдоним Киевстонер).
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