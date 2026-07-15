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Царьград

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Пока отшучивается: роль музыканта Киевстонера* в операции СБУ. ФСБ России раскрыла карты

Пока отшучивается: роль музыканта Киевстонера* в операции СБУ. ФСБ России раскрыла карты

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на подмосковном предприятии. История крайне запутанная, но стало известно, что руководил действиями террористов, в том числе, Альберт Васильев* (псевдоним Киевстонер).

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