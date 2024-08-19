На грани вымысла и реальности: тёмный мир запредельных фантазий...

Тёмный мир фантазий Стефани Перл. Современный фотохудожник Стефании Перл (Stеphanie Peаrl) относится к тем людям, которые не боясь показаться слишком отрешёнными от реальности, создают такие вещи, глядя на которые понимаешь, что даже тёмный мир запредельных фантазий может быть прекрасен.