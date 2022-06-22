iXBT.com

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    Я за свою жизнь съездил все МОСКВИЧи Советского союза и один Пирожок. Неплохая машина. Только нужно её довести до сов...33% россиян не пр...
  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...
  • Николай Галыгин
    Илон, сбросил маску и обкакался,Марс отменяется.«Сказка закончила...

Глава Jetson Aero уже добирается на работу на летающем электромобиле, экономя массу времени

Глава Jetson Aero уже добирается на работу на летающем электромобиле, экономя массу времени

Шведская компания Jetson Aero, которая в настоящее время принимает заказы на первый в мире персональный летательный электромобиль, сообщила, что генеральный директор компании уже летает на Jetson ONE из дома на работу и обратно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх