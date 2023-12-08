Противник остался без опорного пункта и боеприпасов: На Купянском направлении отработал "Шмель"

Огнемётчики группировки войск "Запад" при помощи огнемётов "Шмель" уничтожили на Купянском направлении склад боеприпасов и опорный пункт противника:На Купянском направлении бойцы армии России не позволили украинским боевикам оборудовать взводный опорный пункт.
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