10 причин пить больше чистой воды

Мы постоянно слышим о необходимости пить достаточное количество чистой воды. И несмотря на то, что в СМИ постоянно поднимается вопрос о том, сколько же необходимо человеку воды в сутки, по статистике 50% населения планеты страдает от ее недостатка, и совершенно не из-за ее отсутствия, а по причине незнания собственной потребности в питьевой воде.
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