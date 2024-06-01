10 причин пить больше чистой воды

Мы постоянно слышим о необходимости пить достаточное количество чистой воды. И несмотря на то, что в СМИ постоянно поднимается вопрос о том, сколько же необходимо человеку воды в сутки, по статистике 50% населения планеты страдает от ее недостатка, и совершенно не из-за ее отсутствия, а по причине незнания собственной потребности в питьевой воде.