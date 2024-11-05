Деметер заявила, что ‎нельзя обвинять целую диаспору из-за Коркино

Президент регионального совета Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) российских цыган Надежда Деметер заявила «Осторожно, новости», что нельзя обвинять целую диаспору и считать её «криминальной».
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