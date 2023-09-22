smi.today

4 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мельников Александр
    Видео съёмка, фотосъёмка и передача материалов противнику, преступление. Размещение материалов в сети и есть передача...Царёв: Украинцы у...
  • Дмитрий Гурин
    Ну да. Теперь урановые стержни будут покупать в обход но только не у Русских. Клоуну конечно не надо знать логистику ...Зеленский поблаго...
  • Дмитрий Гурин
    Ну таки шо? Ничего уж сильно критичного по сравнению с атакой дронов на корабельный завод. В Ростове-на-Дону 7 сентяб...«Волна сумасшедша...

Темные аллеи: Совмин Крыма по-тихому передвигает недвижимость «Айвазовского»

Темные аллеи: Совмин Крыма по-тихому передвигает недвижимость «Айвазовского»

Правительство Крыма проводит странные манипуляции с бывшим санаторием Верхового Совета СССР «Айвазовское»: из республиканской собственности куда-то в буквальном смысле передвигают роскошные сады, а также ухоженные дорожки с площадками и лестницами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх