Судя по географии прилётов, разведка ВС РФ провела серьёзную подготовку к ударам Российское Минобороны подтвердило нанесение массированного удара по Украине в ночь со вторника на среду, 7 октября.
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