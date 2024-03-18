Пушков: Макрон оказался не способен играть стратегическую роль в Евросоюзе AlexCoderПушков: Макрон оказался не способен играть стратегическую роль в Евросоюзе AlexCoder Алексей Пушков оценил поведение французского лидера Недавние заявления руководителя Пятой республики Эммануэля Макрона получили широкий резонанс на международной арене.
Пушков: Макрон оказался не способен играть стратегическую роль в Евросоюзе
Комментарии
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Betahon
Алексей, по большому счеты в Европе сейчас нет реального фундаментального вожака, который мог бы сплотить ЕЭС, принять какие-то кардинальные решения, противопоставить загнанную и запуганную Европу от заокеанского хозяина. В высшем политическом руководстве Европы бывшие проститутки, инфантильные представителя ЛГБТ-сообществ и параноидальные неофашисты, брызжущие милитаристской слюной. Хотя, с другой стороны, появились политические лидеры новой Европы, выступающие за безопасность, сотрудничество и мирное сосуществование: Марин ле Пен, Сара Вагенкнехт и др.
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