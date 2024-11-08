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МВД призвало наделить полицейских полномочиями по защите традиционных ценностей

МВД призвало наделить полицейских полномочиями по защите традиционных ценностей

МВД России предложило наделить сотрудников полиции новыми полномочиями. По информации РБК, ведомство призвало разрешить полицейским заниматься деятельность, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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