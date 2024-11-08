МВД призвало наделить полицейских полномочиями по защите традиционных ценностей

МВД России предложило наделить сотрудников полиции новыми полномочиями. По информации РБК, ведомство призвало разрешить полицейским заниматься деятельность, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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