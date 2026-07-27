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Газета.ру

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Профессор Малинен: усилившиеся удары по портам Украины приблизят конец СВО

Профессор Малинен: усилившиеся удары по портам Украины приблизят конец СВО

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен уверен, что усилившиеся удары Вооруженных сил России по портам Украины и другим целям на территории страны приблизят завершение специальной военной операции.

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