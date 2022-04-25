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Audi A6 против Mercedes-Benz E-class: что показало сравнение двух седанов

Audi A6 против Mercedes-Benz E-class: что показало сравнение двух седанов

В мире, где мода на кроссоверы в самом разгаре, седаны хочется назвать вымирающим видом. И хотя белый Mercedes уже не олицетворяет предел мечтаний так, как это было три десятилетия назад, седаны для многих все еще предпочтительнее кроссоверов.

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