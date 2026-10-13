Путешественник Федор Конюхов получил престижную награду имени Николая Рериха

Пятикратный кругосветный путешественник получил признание за культурные достижения Знаменитый путешественник Федор Конюхов, известный своими пятью одиночными кругосветными путешествиями, стал лауреатом Международной премии имени Николая Рериха.
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