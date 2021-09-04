Бабченко – Зеленскому: НАТО – это не военный блок

Российский журналист Аркадий Бабченко, решивший в 2016 году поглумиться над жертвами авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем и после этого перебравшийся жить в Киев, теперь учит «правильно» себя вести Украину и её президента Владимира Зеленского.