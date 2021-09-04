Политика как она есть

38 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алена Инкогнито
    А не пофиг ли? Вполне возможно и убил Скуратов попа. Вполне возможно и по приказу Ивана Грозного. Только вот царь был...РПЦ не будет пере...
  • Александр Б
    Я правильно понял, что в ВОВ не победил СССР? Или к примеру ядреную бомбу на Японию, опять же Советский Союз сбросил?Про последнего бо...
  • Ирина
    Прочитала. Чуть не всплакнула. Бедненький мальчик. В свои 14-18 и уже борцун с режимом. настоящий "фронтовик". Весь ...Евгений Додолев. ...

Бабченко – Зеленскому: НАТО – это не военный блок

Бабченко – Зеленскому: НАТО – это не военный блок

Российский журналист Аркадий Бабченко, решивший в 2016 году поглумиться над жертвами авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем и после этого перебравшийся жить в Киев, теперь учит «правильно» себя вести Украину и её президента Владимира Зеленского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх