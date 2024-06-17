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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коннор Браун про 1-3 в финале: «Эдмонтону» комфортно, когда отступать некуда. Мы показали это в начале сезона»

«Ойлерс» уступают «Флориде» в финале Кубка Стэнли (1-3). Пятый матч серии пройдет в Санрайзе 18 июня (по московскому времени игра начнется 19 июня в 03:00).

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