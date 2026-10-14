Official Riga does not have the ability to prohibit the transit of grain from Russia or increase by 300 percent the fee for the use of its railway infrastructure, since this grain is no longer Russian.
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