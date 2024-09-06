Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на мать с сыном в Ленобласти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в СМИ появилась информация о нападении подростков на десятилетнего мальчика и его мать в Кудрове Ленинградской области.
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