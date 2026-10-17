Есть вещи, которые невозможно объяснить словами. Можно сколько угодно рассказывать о тишине на рассвете, о зеркальной глади водоёма, о запахе утреннего тумана — но человек, который никогда не собирал рюкзак в четыре утра, всё равно не поймёт.