В разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек

Появилась новая информация о крушении самолета в Филадельфии. Так, согласно сообщению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), на борту воздушного судна было шесть человек, а не два, как заявлялось изначально.
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