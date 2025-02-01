Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек

В разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек

Появилась новая информация о крушении самолета в Филадельфии. Так, согласно сообщению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), на борту воздушного судна было шесть человек, а не два, как заявлялось изначально.

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