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Скандальный “Джокер из Флориды” объяснил, зачем ему деньги от разработчиков...

Скандальный “Джокер из Флориды” объяснил, зачем ему деньги от разработчиков...

Скандальный “Джокер из Флориды” объяснил, зачем ему деньги от разработчиков GTA 6Сразу после выхода дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 на разработчиков из студии Rockstar посыпались самые разные обвинения, некоторые из которых обещают дойти даже до суда.

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