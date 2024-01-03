Скандальный “Джокер из Флориды” объяснил, зачем ему деньги от разработчиков GTA 6Сразу после выхода дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 на разработчиков из студии Rockstar посыпались самые разные обвинения, некоторые из которых обещают дойти даже до суда.
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