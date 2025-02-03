Позднякова предупредила о рекордном атмосферном давлении в Москве 7 февраля

В Москве несколько дней продержится аномально высокое атмосферное давление. К выходным оно повысится до рекордных значений, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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