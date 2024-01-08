RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлейший
    Тогда, при Беккенбауре,  еще была Германия, сейчас же это подсрачник пиндосовский... А легендарного футболиста любите...В сборной Германи...
  • Михаил Еграшин
    Заплатил налоги, не осталось на военкомат?В ОНК заявили, чт...
  • Александр Юткин
    Государство размером с 1/6 земной суши они «не признают». Да, кто они? Мелочь пузатая! Удивляет, что наши, с полномоч...Карелин: МОК уже ...

ТАСС: трёх сотрудников ФСБ обвинили во взятках на сумму более 5 млрд рублей

ТАСС: трёх сотрудников ФСБ обвинили во взятках на сумму более 5 млрд рублей

Трое сотрудников управления «М» Федеральной службы безопасности России обвиняются в покушении на получение взяток на общую сумму более 5 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
RT, ты на кого работаешь,написав это: &quot;Кроме того, одному из фигурантов дела также вменяется организация преступного сообщества.Двое из подозреваемых находятся под домашним арестов, третьего фигуранта арестовали.&quot; Трёп какой-то,покушение на взятку  в 5 лярдов,создание преступной группы и ДОМАШНИЙ АРЕСТ!! Да вы в своём уме? Они же не на хуторе дворы убирали,они в ФСБ работали,ублюдки, какой домашний арест и кому???
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх