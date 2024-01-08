ТАСС: трёх сотрудников ФСБ обвинили во взятках на сумму более 5 млрд рублей

Александр Ляшенко

RT, ты на кого работаешь,написав это: "Кроме того, одному из фигурантов дела также вменяется организация преступного сообщества.Двое из подозреваемых находятся под домашним арестов, третьего фигуранта арестовали." Трёп какой-то,покушение на взятку в 5 лярдов,создание преступной группы и ДОМАШНИЙ АРЕСТ!! Да вы в своём уме? Они же не на хуторе дворы убирали,они в ФСБ работали,ублюдки, какой домашний арест и кому???