Иосиф Сталин обратился к Советскому народу по радио после начала войны Председатель Государственного Комитета Обороны Иосиф Сталин 3 июля 1941 года выступил по радио с обращением к советскому народу.
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Иосиф Сталин обратился к Советскому народу по радио после начала войны Председатель Государственного Комитета Обороны Иосиф Сталин 3 июля 1941 года выступил по радио с обращением к советскому народу.
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