Студент МГПУ победил на чемпионате мира в силовой дисциплине

В декабре 2023 года в Москве состоялся IX Чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, военному жиму, народному жиму, русскому жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/CAP/WSF.