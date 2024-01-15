Студент МГПУ победил на чемпионате мира в силовой дисциплине

В декабре 2023 года в Москве состоялся IX Чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, военному жиму, народному жиму, русскому жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/CAP/WSF.
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