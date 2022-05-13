Бивол опроверг свое обращение к Данияру Елеусинову: «У нас есть взаимное уважение, но видео было адресовано не ему»

  Боксер Дмитрий Бивол рассказал Sputnik, что в видеозаписи, которая разлетелась по соцсетям, он обращался именно к главному тренеру национальной сборной КР по боксу Данияру Тологон уулу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх