Трамп заявил, что в среду освободят еще одного американца

Президент США Дональд Трамп сообщил, что еще один американец будет освобожден в среду, 12 февраля. Это заявление он сделал на встрече в Белом доме с возвращенным из России осужденным за контрабанду и хранение наркотиков американцем Марком Фогелем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии