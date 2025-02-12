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Трамп заявил, что в среду освободят еще одного американца

Трамп заявил, что в среду освободят еще одного американца

Президент США Дональд Трамп сообщил, что еще один американец будет освобожден в среду, 12 февраля. Это заявление он сделал на встрече в Белом доме с возвращенным из России осужденным за контрабанду и хранение наркотиков американцем Марком Фогелем.

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