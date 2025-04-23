Маневр России на Черном море потряс Киев. Наглые шантажисты похоронили сами себя

Украине не удалось продавить свои условия по прекращению огня в Черном море, пишет The Economist. Россия соблюдает обязательство не бить по портам — но продолжает эффективно наносить удары по прибрежным городам, в которых те находятся.
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