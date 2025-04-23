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Маневр России на Черном море потряс Киев. Наглые шантажисты похоронили сами себя

Маневр России на Черном море потряс Киев. Наглые шантажисты похоронили сами себя

Украине не удалось продавить свои условия по прекращению огня в Черном море, пишет The Economist. Россия соблюдает обязательство не бить по портам — но продолжает эффективно наносить удары по прибрежным городам, в которых те находятся.

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Комментарии
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Yvan
И зачем нам предлагается читать западную брехню?
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