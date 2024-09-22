Другого варианта с НАТО нет: Путин принял назревшее силовое решение

Кирилл Стрельников Западная инфосфера уже вторые сутки тревожно жужжит, обсуждая подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», который вступит в силу 1 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии