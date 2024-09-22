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Другого варианта с НАТО нет: Путин принял назревшее силовое решение

Другого варианта с НАТО нет: Путин принял назревшее силовое решение

Кирилл Стрельников Западная инфосфера уже вторые сутки тревожно жужжит, обсуждая подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», который вступит в силу 1 декабря.

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Комментарии
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Константин Самарин
Это надо было делать еще в 2020-м, чтоьы к началу СВО, иметь крепкие резервы... Но планы &quot;Киев за три дня&quot; помешали.
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8 час.

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