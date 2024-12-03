«Обеспечат прорыв в обучении войск»: армия США закупила 3D-мишени TMT

После 12 лет разработки и войсковых испытаний, армия США заключила с компанией Pratt & Miller Defense (подразделение Oshkosh Corporation) многолетний контракт на производство нового комплекса обучения стрельбе из стрелкового оружия Trackless Moving Targets (TMT).
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