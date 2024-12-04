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Saxo Bank спрогнозировал негативные последствия для доллара от политики Трампа

Saxo Bank спрогнозировал негативные последствия для доллара от политики Трампа

Аналитики Saxo Bank прогнозируют катастрофические последствия для доллара в мировой торговле в случае введения в 2025 году Дональдом Трампом высоких импортных пошлин  и сокращения бюджетного дефицита с помощью нового Департамента эффективности госуправления в США.

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